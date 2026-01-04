Beşiktaş’tan sol bek harekatı!

Bir an önce sol bek transferini çözmek isteyen Beşiktaş, Jaouen Hadjam konusunda ilerleme kaydedemedi.
Young Boys, 8 milyon Euro bonservis bedelinden geri adım atmazken 22 yaşındaki oyuncunun Afrika Kupası'nda sakatlanması üzerine siyah-beyazlılar B planını devreye soktu. Daha önce Lucas Piton'un kulübü Vasca da Gama'ya 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiklerini ileten ve taleplerini soran Kartal, "7.5 milyon Euro" cevabını almıştı.
DİZİNDEN SAKATLIĞI VAR
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için yeniden harekete geçen siyah-beyazlılar, rakamı 5-6 milyon Euro bandına çekmeye çalışıyor. Pazarlıkların devam ettiği ve temasların hız kazandığı belirtildi.
1 ay önce dizinden sakatlık yaşayan Lucas Piton'un, 2 hafta içerisinde oynamaya hazır hale gelmesi bekleniyor. Corinthians altyapısından yetişen ve 2023'te Vasco da Gama'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncunun 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.