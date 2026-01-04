Beşiktaş’tan sol bek harekatı!

DİZİNDEN SAKATLIĞI VAR

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için yeniden harekete geçen siyah-beyazlılar, rakamı 5-6 milyon Euro bandına çekmeye çalışıyor. Pazarlıkların devam ettiği ve temasların hız kazandığı belirtildi.

1 ay önce dizinden sakatlık yaşayan Lucas Piton'un, 2 hafta içerisinde oynamaya hazır hale gelmesi bekleniyor. Corinthians altyapısından yetişen ve 2023'te Vasco da Gama'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncunun 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.