El Bilal Toure attı, Mali penaltılarla turladı

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali ile Tunus karşı karşıya geldi. Stade Mohamed V'de TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Güney Afrikalı hakem Abongile Tom düdük çaldı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmayı Mali, seri penaltı atışları sonucunda 3-2'lik skorla kazanarak turladı. Normal sürede Tunus'un golü 88'inci dakikada Firas Chaouat'tan gelirken, Mali'nin golünü ise 90+7'nci dakikada penaltıdan Lassine Sinayoko kaydetti. Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mali'de Woyo Coulibaly, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Mali'de karşılaşmaya yedek soyunan Fenerbahçeli Dorgeles Nene 57'nci dakikada ve Beşiktaşlı El Bilal Toure ise 90+2'nci dakikada oyuna dahil oldu. Seri penaltı atışlarında Nene direği geçemezken, El Bilal Toure ise turu getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Mali, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal'in rakibi oldu.