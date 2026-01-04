Eyüpspor’da Orhan Ak ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi. Eflatun-sarılılar, Orhan Ak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."