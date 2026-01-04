Eyüpspor’da Orhan Ak ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi. Eflatun-sarılılar, Orhan Ak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Orhan Ak, bu sezon Eyüpspor'un başında 11 maça çıktı. Süper Lig ekibi bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Orhan Ak, Eyüpspor'un başında 1.00 puan ortalaması yakaladı.
46 yaşındaki Orhan Ak daha önce Fatih Karagümrük'ü de çalıştırmıştı.