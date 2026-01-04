F.Bahçe-G.Saray finali bizi bekliyor

1 soru 1 cevap: Gürcan Bilgiç



SORU: Süper Kupa'da nasıl sonuçlar bekliyorsunuz? Finali kim oynar? Artısı ve eksisiyle neler söylersiniz?

Aslında takımların değil, teknik adamların maçlarını seyredeceğiz. Afrika Kupası nedeniyle en önemli oyuncularından yoksun 4 ekip, sahadaki problemleri çözmek için oynayacak ve bunun fikrinin kenardan gelmesi gerekiyor. Onuachu mu, Osimhen mi? İlk mücadele bu aslında… Artık takım olmaya başlamış, sahadaki pozisyonlamayı çözmüş Trabzonspor için Oulai de büyük kayıp. Buna rağmen Fatih Tekke'nin planında, aslında finalin yapısını da göreceğiz. Okan Buruk'un silahları daha fazla. Ligi formda bırakan bir takımı var. Önde yaptıkları baskı en büyük silahları. Çünkü bu kez uzun atacağı santrforu yok. F.Bahçe ise rakibinin en önemli hücum oyuncusunu alarak yeni yıla girdi. Saha içi planlarında Musaba bir çözüm seçeneğiydi. İki takımın ligdeki maçı, Tedesco'nun 'acemilik' dönemine rastlamıştı. Fenerbahçe hocası da farklılaşan, takım oyunu da başkalaşan bir halde. Takımların son durumlarına baktığımızda bizi sanki F.Bahçe-G. Saray finali bekliyor. İki takımın Avrupa maçlarını da hesaba kattığımızda çok sıkışık ve zor bir ocak ayı var. Bu maçların sonuçları kadar skorları da önemli olacak. 'Boş ver' diyen, en önemli rakibin 3-4 tane yerse, sezona da çok hasarlı başlar. Eskiden TSYD Kupası'nın mesajlaştığı sezon dengesi, ara transfer döneminde Süper Kupa'yı en net tartı da yapacak. Eksiklerini görüp, transfer stratejilerini değiştirecekler.