Giriş Tarihi: 4.01.2026 16:05 Son Güncelleme: 4.01.2026 16:06

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA
Öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba da ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.

