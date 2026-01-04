Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı! 5 eksik

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda, Afrika Uluslar Kupası'ndaki Ismail Jakobs ile Victor Osimhen kadroda yer almadı.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo da Gaziantep'e götürülmedi.
Öte yandan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılılarda, Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönen Mario Lemina ile bahis nedeniyle aldığı ceza sona eren Eren Elmalı kamp kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
"Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina."