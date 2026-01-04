Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Dennis ve Taha hareketliliği
Giriş Tarihi: 4.01.2026 13:03

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Anthony Dennis ve Taha Altıkardeş için transfer hareketliliği yaşanıyor.

DHA Futbol
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor.

Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı. Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi.

DEVLERİN LİSTESİNDE

Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Taha Altıkardeş için ise yönetimin 7 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir bedel belirlediği vurgulandı. Sport Rebupclic şirketinin her iki oyuncuyu da satmak için aceleci davranmadığı, transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.

