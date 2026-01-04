Göztepe’de Dennis ve Taha hareketliliği

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor.

Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı. Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi.