Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Guilherme Luiz Oliveira da Silva, Göztepe’de!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 18:05

Guilherme Luiz Oliveira da Silva, Göztepe’de!

Göztepe, 20 yaşındaki santrfor Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile anlaşma sağladı.

Guilherme Luiz Oliveira da Silva, Göztepe’de!
  • ABONE OL

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, hücum hattına takviyede bulundu. Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki santrfor Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı renklerine bağladı.

Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz! Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Guilherme Luiz Oliveira da Silva, Göztepe’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz