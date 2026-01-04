Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jakobs 11’de başladı Senegal bileti kaptı
Giriş Tarihi: 4.01.2026

Jakobs 11’de başladı Senegal bileti kaptı

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, son 16 turu maçında Sudan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Senegal'in gollerini Papa Gueye (2) ve İbrahim Mbaye atarken Sudan'ın tek sayısı Amar Abdallah'tan geldi. Senegal'de Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs, ilk 11'de başladığı maçta 53. dakikada oyundan alındı. Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise karşılaşmayı kulübede tamamladı. Jakobs 7 ikili mücadeleye girip 5'ini kazanırken 2 top uzaklaştırdı. Rakipten de 4 top kaptı. Süper Kupa'daki Trabzonspor maçını kaçıracak olan oyuncu, bu sonuçla birlikte G.Saray'ın turu geçmesi halinde Turkcell Süper Kupa finalinde de yer alamayacak.
