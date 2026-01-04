Saran hemen seçime gitseydi kaos çıkardı

MURAT ÖZBOSTAN sordu AHMET ÇAKAR CEVAPLADI



Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda seçim yapacaklarını açıkladı. Bu karara tepki gösteren de oldu, destek veren de. Kimi Fenerbahçeliler, "Niye şimdi yapmıyorsun?" diyor, kimisi de doğru karar olarak yorumluyor. Siz Saran'la ilgili neler söylersiniz?

Sadettin Saran ve F.Bahçe, geçtiğimiz günlerde özellikle adli yargıyı ilgilendiren olay nedeniyle çok büyük dalgalanmalar ve problemler yaşadı. Sadettin Saran'ın, "Sezon sonunda seçim istiyorum" demesini, böyle bir karar almasını saygıyla karşılıyorum. Hemen seçim kararı aldırmış olsaydı şu kısa dönemde transferler, kadro planlaması gibi şampiyonluğu birebir etkileyecek unsurlar zarar görürdü. Fakat özellikle sezonun ikinci yarısında karşı takım taraftarları üzerinden Saran'ın özel yaşantısıyla ilgili korkunç saldırılar olacak. Bunu engellemek de mümkün değil.



RONALDO'NUN KAZANDIĞI PARA ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL



Geçtiğimiz günlerde en çok kazanan futbolcularla ilgili bir araştırma yapıldı ve Cristiano Ronaldo (280 milyon dolar) hâlâ birinci sırada. Ne dersiniz?

Adam futbolun son deminde ama dünyada hâlâ en çok kazanan futbolcu... Kesinlikle hak ediyor. Dünya futbol tarihinin bu konudaki 1 numarası. Yolun yarısını çoktan geçmiş ama fiziki değerleri genç bir oyuncu seviyesinde. Hâlâ müthiş bir iştahla oynuyor, hâlâ profesyonel yaşıyor, skandallarla anılmıyor ve de doğal olarak da tabii ki en çok kazanan futbolcu durumunda kalıyor. O kazanç da bence anasının ak sütü gibi helal.



ARTIK DOKTORLAR 'NE YERSE YESİN' DİYOR!



2. yarıda yabancı VAR beklentiniz var mı yoksa yerli hakemlerle bu iş gider mi?

Tıpta bir kural vardır, eğer bir hasta artık yolun sonuna gelmişse ya da operasyon bile kurtarmaya yetmeyecek durumdaysa doktor, 'Ne yerse yesin' der. İşte maalesef hakemliğimizin durumu bu. Kötü niyet var mı? Asla inanmıyorum. Fakat deneyimsizlik, sisteme güvensizlik, büyük takım baskısı zaten kaliteleri sınırlı olan hakemlerin üzerinde son derece olumsuz etki yapıyor. Yabancı VAR hakemi gelmeyeceğini TFF Başkanı söyledi. Yabancı VAR hakemi olsa her şey toparlanır mı, ona da emin değilim. Hakemler kabuk değiştiriyor, bir kısım hakemler tasfiye edildi, gelen gençler tecrübesiz ve baskıyı kaldıracak durumda değiller.



SÖRLOTH TİPİNDESÖRLOTH TİPİNDE BİR GOLCÜ ŞARTBİR



Fenerbahçe, ara transferde kadroya takviyeleri tam olarak yaparsa ikinci yarıda Galatasaray'ın önüne geçebilir mi?

Şu an için hâlâ favori, mevcut kadro yapısıyla Galatasaray. F.Bahçe'nin transferde olmazsa olmazı etkili bir golcü almak olmalıdır. Samsunspor'dan alınan sol kanat oyuncusu Musaba ya da Alanya'dan alınacak olan Maestro gibi oyuncular asla F.Bahçe'nin en önemli açığını kapatamaz. Duran ve En-Nesyri ile F.Bahçe, bu işi nereye kadar götürür belli değil ama mesela Sörloth veya ona yakın bir golcüyle Fenerbahçe şampiyonluktaki şansını bir tık öteye taşıyabilir.



TRABZON GÜÇLÜ TAKVİYELERLE YARIŞIN İÇİNDE OLUR



Trabzonspor için genelde, "Önemli birkaç takviye yaparsa mutlaka bu yarışın içinde olmaya devam eder" yorumu yapılıyor. Aksi takdirde işinin kadro darlığı sebebiyle zor olduğu vurgulanıyor. Buna katılır mısınız?

Doğrusunu isterseniz, Trabzonspor sezonun ilk yarısında beni şaşırttı. Pozitif anlamda şaşırttı tabii. Birkaç oyuncusu dışında Trabzonspor sıradan bir Anadolu takımı. Buna rağmen özelikle Fatih Tekke oyun disiplini, taktik anlayışıyla Trabzonspor'u belli bir yerde tuttu. En son Gençlerbirliği yenilgisi olmasa kesinlikle yarışın içindeydiler. Ama şimdi bile belli oranda yarışın içindeler. Fakat takviye şart. Kadroları çok eksik. Trabzonspor'un en büyük avantajı, F.Bahçe ve G.Saray ile sezonun ikinci yarısında evlerinde oynayacak olmaları. Ama şu kısa dönemde yapacakları takviyeler çok önemli.



BEŞİKTAŞ BİR OYUNCUYA BU KADAR TESLİM OLAMAZ



Beşiktaş, Rafa Silva krizini hâlâ çözemedi. Son olarak oyuncu, Antalya kampına götürüldü. Ne olacağı belirsiz. 2 aydır aynı şeyler konuşulup, çiziliyor. Bakış açınız nedir?



Beşiktaş camiası, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın nezdinde Rafa Silva krizini bırakın kötü yönetmeyi, Beşiktaş'ın armasına zarar verecek tutum ve davranışlar sergilediler. Bir Beşiktaş kulübü başkanı ya da hocası, maaş verdikleri bir oyuncuya "İstediğin zaman gel, antrenmana çık. Kapımız sana her zaman açık" gibi tam teslimiyetçi bir politikayı telaffuz edemezler. Bu, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Böyle bir rezilliği bırakın bir profesyonel takımın, amatör takımın bile yapması mümkün değilken Beşiktaş bunu yaptı. Şimdi adama sormazlar mı: "Rafa Silva sizinle oynuyor, buna rağmen buyursun gelsin diyorsun ama emektar Necip ile kaleci Mert'i telefonlarına bile çıkmadan kovuyorsun." Bu iş böyle olmaz.



RAFA SİZİNLE KEDİ FARE GİBİ OYNARKEN NECİP'İ KOVMAK KUL HAKKINA GİRER...



Necip Uysal ve Mert Günok kulüpten atılan bir sosyal medya paylaşımıyla tırnak içinde söylüyorum, kapının önüne kondu. Özellikle Necip'e yapılanın büyük bir vefasızlık olduğu vurgulandı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Necip'e yapılan sadece vefasızlık değil, sadece nankörlük değil, sadece saygısızlık değil, bu Beşiktaş armasına yapılan büyük bir terbiyesizliktir. Bu çocuk Beşiktaş'a yıllarını vermiş, hiç sorun çıkarmamış, gitmeyi kabul etmemiş ama sen telefonlarına bile çıkmıyorsun. Bundan sonra hiç kimse Beşiktaş'ı yönetenlerden şu lafları beklemesin, "Beşiktaş vefalıdır. Değerlerine sahip çıkar" vs… Rafa Silva, tuz yalatırken sizinle adeta kedi fare gibi oynarken emektar Necip'i kapıya koymak, ağır bir kul hakkı yemektir.



GERÇEKÇİ HEDEF TÜRKİYE KUPASI



Beşiktaş neredeyse yeni bir kadro kurmanın hazırlığını yapıyor. En az 6-7 transferden bahsediliyor. Bu takviyeler gelirse Süper Lig'de şampiyonluk şansı olur mu yoksa sadece Türkiye Kupası bir hedef mi?

Beşiktaş'ın şampiyon olma şansı yok. Hatta ikinci ya da üçüncü olma şansı da mucizelere bağlı. Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar diri tutacak, taraftar heyecanını belli bir seviyede yakalayabilecek yegane olay, Ziraat Türkiye Kupası'dır. Bu kadro, eksik kadro. Bu kadro, kötü kadro. Tabii ki bu kadronun sorumluluğunu ne Serdal Adalı ne de Sergen Yalçın'a yüklemiyorum. Onlar kısmen de olsa bir enkaz devraldılar.



İCARDİ RAKİPLERDE OLSA LEBLEBİ GİBİ GOL ATAR



Galatasaray, Süper Kupa'nın da ligin de yine favorisi olarak gösteriliyor. Buna katılıyor musunuz?

Kesinlikle. Türkiye'de kadro kalitesi, taktik organizasyonu ve morali en yüksek takım. Düşünebiliyor musunuz, G.Saray'ın yedek santrforu İcardi. O İcardi, F.Bahçe ya da Beşiktaş'ta olsa hem direkt oynar hem de leblebi gibi gol atar. Kanatlara baktığımızda yedekleriyle birlikte çok önemli oyuncuları var. Pek tabii ki bu G.Saray, hem Süper Kupa'da hem de ligde favoridir. Hatta F.Bahçe ve Trabzonspor, ciddi takviyeler yapsalar bile asla kağıt üzerinde ikinci yarı başlarken favori olamazlar.