Süper heyecana 1 gün kaldı!

2026 yılının ilk kupasını kaldıracak takım merakla bekleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un katılacağı 4'lü finale artık 1 gün kaldı. Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde karşılaşacak ekiplerin teknik adam ve kaptanları basın toplantılarına birlikte katılacak.Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasının basın toplantısı da yarın saat 18.15'te Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.