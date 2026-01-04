Süper heyecana 1 gün kaldı!

2026 yılının ilk kupasını kaldıracak takım merakla bekleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un katılacağı 4'lü finale artık 1 gün kaldı. Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde karşılaşacak ekiplerin teknik adam ve kaptanları basın toplantılarına birlikte katılacak. Yarın G.Antep Stadı'ndaki Galatasaray- Trabzonspor maçı öncesi bugün saat 19.30'da Okan Buruk-Fatih Tekke ve futbolcular soruları yanıtlayacak.
Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasının basın toplantısı da yarın saat 18.15'te Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Kazanan iki takım, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde karşılaşacak ve galip gelen kupayı müzesine götürecek. Bu dev maçlar, ATV ve A Spor ekranlarında olacak.