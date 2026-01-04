Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vanspor FK, Batuhan İşçiler’i renklerine bağladı!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 19:29

Vanspor FK, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Batuhan İşçiler ile anlaşma sağladı.

AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Kırmızı-siyahlılar, 30 yaşındaki sol bek Batuhan İşçiler'i renklerine bağladı.

Vanspor FK, Batuhan İşçiler ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, sol bek & sol stoper mevkiinde forma giyen Batuhan İşçiler ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Batuhan İşçiler'e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını temenni ederiz."

