6 gün 3 maç süper heyecan

İlk kez düzenlenen dörtlü finalde G.Saray-Trabzon bugün 20.30'da kozlarını G.Antep'te paylaşacak

2. finalisti belirleyecek F.Bahçe ile Samsunspor mücadelesi ise yarın 20.30'da Adana'da oynanacak

Kupayı müzesine götürecek takım 10 Ocak Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belirlenecek

Süper Kupa, tarihte ilk kez dört takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bugün G.Antep'te oynanacak G.Saray- Trabzonspor maçları ile başlayacak turnuvada 2026 yılının ilk kupasını almak için tüm takımlar kıyasıya yarışacak.

BURUK&TEKKE'NİN YARIŞI

Ligde lider olan G.Saray'da Afrika Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan Osimhen, Lemina ve Jakobs ile sakatlığı geçmeyen Singo forma giyemeyecek. Cezası biten Eren Elmalı ise Okan Buruk'tan şans bekleyecek. Trabzon-spor cephesinde ise Onuachu ile Ouali, Afrika Kupası'nda… Sakatlıkları bulunan Baniya, Savic, Visca ve Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra transfer izni verilen Arif Boşluk da kadroda yok. İki teknik adam da sakatlıklar nedeniyle sürpriz hazırlıklar yapıyor.

ŞAMPİYON OLAN KASAYI DOLDURUR

Kupada şampiyonluğa ulaşacak takım kasasını dolduracak. Bilet gelirlerinin yanı sıra iki maç sonunda sezonun ilk kupasını da kaldıracak kulüp aynı zamanda 40 milyon TL'yi aşan ödülün de sahibi olacak.

EKSİK ÇOK, İNANÇ TAM!

Trabzonspor'da Fatih Tekke, 8 eksik oyuncunun yokluğunda Nwakaeme kozu ve sürpriz mevkii hamleleriyle zafere odaklandı. Takımda orijinal mevkii sol bek olan bir oyuncunun olmayışı nedeniyle bu bölgeye Ozan Tufan'ı çekmesi beklenen Fatih Tekke'nin, stoperde ise Serdar Saatçı ve Batagov ikilisini görevlendirmesi bekleniyor. Yine orta saha pozisyonunda da çok sayıda eksik oluşu nedeniyle sakatlıktan yeni dönen Folcarelli'nin bu maça ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Trabzonspor adına en önemli sürpriz olarak Nwakaeme'nin geri dönmesi bekleniyor. Nijeryalı oyuncu bu maça özel hazırlandı.

SAHADAN BAŞIMIZ DİK AYRILACAĞIZ

Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke, fnale yükselen taraf olmak istediklerini belirtti. Önemli mesajlar veren tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor'a yakışır mücadeleyi göstermek istiyoruz. Karşımızda sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Genç ve eksikleri olan bir takımız. Buradan başı dik ayrılmak en büyük arzumuz. Yaptığımız bir şey var, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamak. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için yaptığımız profesyonel bir iş. Biz insanız, insanlar hata yaparlar. Birbirimize saygılı olalım. Beni en çok üzen şey bir oyuncuyu çok istiyorum, o da bizden çok para talep ediyor."