Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amedspor, Florent Hasani transferini açıkladı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 16:51

Amedspor, Florent Hasani transferini açıkladı!

Amedspor, tecrübeli santrfor Florent Hasani ile kadrosunu güçlendirdi.

Amedspor, Florent Hasani transferini açıkladı!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, hücum hattına takviyede bulundu. Amedspor, son olarak Boluspor forması giyen Florent Hasani ile anlaşma sağladı.

Amedspor, Florent Hasani ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz; Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Amedspor, Florent Hasani transferini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz