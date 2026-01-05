Amedspor, Florent Hasani transferini açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, hücum hattına takviyede bulundu. Amedspor, son olarak Boluspor forması giyen Florent Hasani ile anlaşma sağladı.

Amedspor, Florent Hasani ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz; Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz."