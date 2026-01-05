Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırmaspor, Joao Amaral ile anlaşma sağladı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 16:55

Bandırmaspor, tecrübeli on numara Joao Amaral ile kadrosunu güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, hücum hattına takviyede bulundu. Bordo-beyazlılar, Portekizli futbolcu Joao Amaral ile anlaşma sağladı.

Bandırmaspor, 34 yaşındaki Joao Amaral ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Joao Amaral'ın transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde Benfica, Vitória Setúbal ve Lech Poznan gibi önemli kulüplerin formasını terleten 34 yaşındaki Portekizli ofansif orta saha, kendisini 1.5 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Joao Amaral'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

