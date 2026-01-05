Başkan bana onu al!

F.Bahçe, orta saha transferinde büyük oynuyor. Alanyaspor'dan Maestro'yu cepte tutan sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya'ya çevirerek Matteo Guendouzi'ye yoğunlaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'savaşçı ve enerjik' profiline birebir uyan 26 yaşındaki oyuncu için Kanarya, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 23 milyon Euro teklif sundu. İtalyan temsilcisi ilk gelen haberlere göre buna sıcak baktı ancak sonrasında kabul etmedi. Oyuncusunu takasta kullanacağını belirten Lazio, Fenerbahçe'ye '30 milyon Euro verirseniz olabilir' cevabını iletti. İki taraf arasındaki pazarlık devam ediyor.

YENİDEN VİTRİNE ÇIKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi ile temsilcisi aracılığıyla görüştü ve her konuda anlaşmaya vardı. Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro kazanan oyuncuya 4 milyon Euro ve bonuslar önerildi. Yeniden uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız yıldız bu teklifi kabul etti. F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco da başkan Sadettin Saran'dan bu futbolcunun özellikle alınmasını istedi. Bu hafta transferin bitmesi bekleniyor.





ARSENAL'IN TOZUNU YUTTU

Futbola Fransa'da PSG altyapısında başlayan Guendouzi, sonrasında Lorient'e gitti.

2018'de Premier Lig ekibi Arsenal'a imza atarken ardından Hertha Berlin ve Marsilya'da oynadı.

Lazio'da kiralık olarak ter döktüğü dönemden sonra 13 milyon Euro bonservisle İtalyan ekibinin yolunu tutan oyuncu, 2 sezondur Lazio'da.

Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Guendouzi, 14 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

BANKALAR BİRLİĞİ'NE VEDA EDİLİYOR

FENERBAHÇE Başkan Vekili Murat Salar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz" dedi. Salar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni projelerle kulübe uzun vadeli ek gelirler kazandırdıklarına da vurgu yaptı.

'F.BAHÇE'DEN VAZGEÇEN BENİM'

Sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman, Fenerbahçe'den vazgeçenin kendisi olduğunu söyledi. ESPN'e konuşan 27 yaşındaki orta saha, "F.Bahçe'ye transferimin iptal olmasının nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Diğer nedenleri kendime saklıyorum. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim'' dedi.

DİREĞE TAKILDI

Guendouzi, Lazio'nun dün kendi evinde Napoli'ye 2-0 yenildiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Yüzde 84 pas başarısıyla oynarken çektiği 1 şutta ise direği geçemedi.