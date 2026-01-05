F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, yarın Süper Kupa'da oynanacak Samsun maçı öncesi özel helikopteriyle Samandıra'ya indi. Yöneticilerle birlikte idmanı da izleyen başkanın futbolcularla yakın diyalogu dikkat çekti. Fenerbahçe ile ilk idmanını çıkan Musaba'ya "Hoş geldin" derken sözlerini "Bizim için önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyoruz. Biz bir aileyiz. Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyorsun değil mi" diye sürdürdü. Musaba da "Evet, biliyorum. Güveniniz için teşekkür ederim" yanıtı verdi.

HOŞ GELDİN DAYAĞI!

F.BAHÇE'YE 4.5 yıllık imza atan Musaba takımla ilk idmanına çıktı. İki sıra olup, sahaya çıkan Musaba'yı yumruklayarak adeta 'Hoş geldin' dayağı attılar. Bu ilgiden bir hayli memnun olan Hollandalı sol kanadın mutluluğu yüzünden okundu. Musaba yarın eski takımı Samsun'a karşı sahada olacak.