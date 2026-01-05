Burak Yılmaz’dan Galatasaray cevabı! ’4 transfer istedik’

'4 TRANSFER İSTEDİK'

Transfer çalışmalarına değinen çalıştırıcı, "Orijinal A takım oyuncumuz az olsa da gençlerin desteğiyle yarın ilk hazırlık maçı oynayacağız. Her şeyden mutluyuz umutluyuz. 4 transfer istemiştik. Bunlarla ilerleme kaydediyoruz. Transfer işi kolay değil, maliyeti, yönetimimizin sorumlulukları var. Koordineli şekilde yönetimimizle transferimizi, idmanımızı iyi hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA BENİM YUVAM'

Antalya kampına en son futbolcu olarak katıldığını ve aynı otelde çalıştıklarını hatırlatan Yılmaz, "Antalya benim evim, yuvam. Her zaman buraya geldiğimde gençlik yıllarımı hatırlıyor, arkadaşlarımla konuşuyorum. Benim ve eşimin ailesi burada. Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burayı özlemişiz, seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.