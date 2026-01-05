CANLI | Süper Kupa’da dev randevu! Galatasaray ile Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu!

SÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.