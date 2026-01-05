CANLI | Süper Kupa’da dev randevu! Galatasaray ile Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu!

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Saat 20.30'da Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay yer alacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Trabzonspor XI: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto
SÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
GAZİANTEP STADI'NDA 2. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
GALATASARAY, SON 8 MAÇTA RAKİBİNE KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.
Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.