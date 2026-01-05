Dursun Özbek: Yarım kalan hesabımız var | Icardi ve transfer sözleri...

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Stadyumu'nun çıkışında açıklamalarda bulundu.
TRANSFER SÖZLERİ
"Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz."
Dursun Özbek, "Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun." ifadelerini kullandı.
Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
"ZAMANI GELİNCE KARARIMIZI VERECEĞİZ"
"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."
"Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var. Finali de Urfa'ya alsalardı çok güzel olurdu."