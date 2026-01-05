Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Elmalı: Zor anlar yaşadım!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 22:50

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Trabzonspor maçından sonra konuştu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla kazanan ve finale yükselen Galatasaray'da Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sürece dair konuşan Eren Elmalı, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Attığı golden sonra yaşadığı duygusal anlarla ilgili Eren Elmalı, "Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim" açıkl
