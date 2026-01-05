Eren geri döndü gözler İcardi’de

Galatasaray, çifte kupayla tamamladığı geçen sezonu Süper Kupa ile taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen dışında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. İleri uçta görev yapacak Mauro İcardi, Süper Kupa'da Aslan'ın en önemli kozu olacak. Arjantinli'ye hücumda Sane, Yunus ve Barış Alper destek verecek. Aldığı ceza nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kalan Eren Elmalı da bugünkü maçla birlikte futbola geri dönüyor. Cezasını tamamlayan milli oyuncuyu Okan Buruk, Kazımcan Karataş yerine Trabzonspor'a karşı ilk 11'de tercih edecek.

İKİNCİ KEZ CİHAN AYDIN

G.Saray-Trabzonspor maçını yönetecek olan Cihan Aydın, 14 Mayıs 2022'den bu yana Süper Lig'de görev alıyor. 2014'te hakemliğe başlayan 33 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, 2026 yılında FIFA kokartı da takacak. Aydın, geçen sezon yine G.Antep Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde G.Saray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.



'DAHA SÖZLEŞME KONUŞMADIK'

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Süper Kupa öncesi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi. 32 yaşındaki santrfor, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisi neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim" dedi. Bu sezon 23 maçta süre bulan Icardi, 9 gol attı.