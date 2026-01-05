Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüp’te Orhan Ak dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 5.01.2026

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak Orhan Ak ile yolların ayrıldığı belirtildi. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan Eyüpspor, daha sonra teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirmişti. İstanbul temsilcisi, Ak yönetiminde 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Eflatunsarılı kulübün deneyimli hocanın yerine birkaç isimle görüştüğü ve yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi.
