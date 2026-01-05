Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Musaba kararı...
Giriş Tarihi: 5.01.2026 15:21

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Musaba kararı...

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde yarın karşılaşacağı Samsunspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Anthony Musaba da kadroda yer aldı.

AA
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın 19 kişilik kamp kadrosunda yeni transfer Anthony Musaba da yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"

