Golazo Cup ne zaman ve nerede? Hangi futbolcular katılacak?

Golazo Cup heyecanı yeniden başlıyor. Turnuva, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek.

Dört gün sürecek olan organizasyonda; Atiba Hutchinson, Mehmet Aurelio, Johan Elmander, Miroslav Stoch, Holosko gibi isimlerin yanı sıra Emircan İğrek, Giray Altınok, Danilo Zanna, Sefo da yer alacak.

8 farklı takımın mücadele edeceği turnuvada, eski futbolcuların kaptanlık yaptığı Old Kings FC gibi ikonik takımların yanı sıra, içerik üreticileri ve sanatçıların da kadroları yer alacak.