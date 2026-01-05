Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı!

Gaziantep Futbol Kulübü, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.

Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." denildi.