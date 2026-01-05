Göztepe, ikinci yarıya 2 maçla hazırlanacak

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların yarın saat 16.00'da Söke 1970 SK ile 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de ise Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Söke 1970 SK ile oynanacak karşılaşmanın taraftarlara kapalı, CSKA 1948 ile oynanacak müsabakanın ise taraftarlara açık olacağı bildirildi.

Karşılaşmaya ilişkin bilet bilgilerinin daha sonra kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı.