Hocalar açıklanıyor!

Türkiye'yi sarsan futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor.teknik direktörlerin yanı sıra menajerleri de kapsadığı bildirildi.Kulislerde disipline verilecek teknik direktör ve menajerler arasında Süper Lig'den isimlerin olduğu da ifade edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında incelemelerin büyük bir titizlikle devam ettiği öğrenildi.