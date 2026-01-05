Iğdır FK, Atakan Çankaya’yı renklerine bağladı!

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, savunma kurgusunu güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile el sıkıştı.
Iğdır FK, Atakan Çankaya ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."