Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, Atakan Çankaya’yı renklerine bağladı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 19:08

Iğdır FK, Atakan Çankaya’yı renklerine bağladı!

Iğdır FK, tecrübeli savunma oyuncusu Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı.

Iğdır FK, Atakan Çankaya’yı renklerine bağladı!
  • ABONE OL

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, savunma kurgusunu güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile el sıkıştı.

Iğdır FK, Atakan Çankaya ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır FK, Atakan Çankaya’yı renklerine bağladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz