İkisi bir arada Sörloth&Nkunku

Golcü transferinde Alexander Sörloth'a odaklanan Fenerbahçe, Christopher Nkunku'yu da bitirmek istiyor. Yönetim, bu iki transferi birbirinden bağımsız olarak değerlendiriyor. Pivot ve sırtı dönük forvet isteyen teknik ekip bunun yanı sıra hızı ve çevikliği de ön planda tutuyor. Tedesco'nun, yönetimden Nkunku'nun transferini özellikle istediği ve oynatacağı sistemi Fransız futbolcuya göre dizayn edebileceğini ilettiği öğrenildi.

Sahte 9 rolünde de değerlendirmeyi planlayan İtalyan hocanın bu talebi sonrası temaslar hız kazandı. Samsun maçının ardından F.Bahçe'nin, Milan ile Nkunku transferi için bir kez daha masaya oturması bekleniyor.