Manchester United’ta Ruben Amorim ile yollar ayrıldı!

Premier Lig'de son olarak Leeds United ile 1-1 berabere kalan Manchester United'ta teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrıldığı resmen açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan kulüp, Amorim'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Kasım 2024'te göreve gelen Ruben Amorim, takımı Mayıs ayında Bilbao'daki UEFA Avrupa Ligi finaline taşımıştı. Amorim, 63 karşılaşmada 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.43 puan ortalaması yakaladı.

Şu anda U18'i çalıştıran Darren Fletcher, Çarşamba günü Burnley ile oynanacak maçta takımın başına geçecek.

Kırmızı Şeytanlar, ligde 20 maç sonunda 6. sırada yer alıyor.