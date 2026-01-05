Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 22:16

Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi 1-1 biten maçta Benin'i uzatmalarda 3-1'le geçti. Mısır bu sonucun ardından organizasyonda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

DHA
Mısır, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finalde!
  • ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır, Benin'i uzatma dakikalarında 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Adrar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Pierre Atcho yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 69'uncu dakikasında Marwan Attia'nın golüyle öne geçen Mısır'a Benin, 83'üncü dakikada Jodel Dossou ile karşılık verdi ve normal süre 1-1 tamamlandı.

Uzatma dakikalarında üstünlüğü ele alan Mısır, 97'nci dakikada Yasser Ibrahim'in golüyle yeniden öne geçti. Benin'in beraberlik için risk alması sonrası Mısır, 120+4'üncü dakikada Mohamed Salah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma Mısır'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz