Mısır, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finalde!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır, Benin'i uzatma dakikalarında 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Adrar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Pierre Atcho yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 69'uncu dakikasında Marwan Attia'nın golüyle öne geçen Mısır'a Benin, 83'üncü dakikada Jodel Dossou ile karşılık verdi ve normal süre 1-1 tamamlandı.
Uzatma dakikalarında üstünlüğü ele alan Mısır, 97'nci dakikada Yasser Ibrahim'in golüyle yeniden öne geçti. Benin'in beraberlik için risk alması sonrası Mısır, 120+4'üncü dakikada Mohamed Salah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma Mısır'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.