Rafa ile sorunumuz yok

Beşiktaş
Asbaşkanı Murat Kılıç, Antalya kampında transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kılıç, "4 yabancı transferi yapma hakkımız var. Biz bu hakkı kullanacağız. Oyuncularla anlaştık ama kulüplerle anlaşmadığımız için isim vermek çok doğru olmaz.
Görüşmelerimiz devam ediyor. Kaleci takviyesi de planlıyoruz. Medyada yer alan isimler yanlış isimler değil. Çok güzel gelir getirecek projelerimiz var. Bütçeyle ilgili bir sıkıntımız da yok. Fırsat transferi olursa santrfor veya kanat da alabiliriz" ifadelerini kullandı. Kılıç, Rafa Silva için de "Kampa katıldı. Bizim kendisiyle sorunumuz yok. Oynamak isterse oynayacak"
değerlendirmesinde bulundu.