Ramos, Sevilla’yı satın almak istiyor

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden Sergio Ramos kariyerine başladığı La Liga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi. ABD'li yatırımcıların Endülüs ekibi için sundukları ilk teklifi düşürmesinin ardından Ramos'un liderlik ettiği konsorsiyum resmi adımı attı.Bu arada 39 yaşındaki Ramos, satış gerçekleşirse İspanya'daki yasalar gereği La Liga veya bir alt ligde forma giyemeyecek.