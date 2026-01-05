Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadettin Saran: Hedef şampiyonluk!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 18:09

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi konuştu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kafileyle birlikte Adana'ya giden Sadettin Saran, A Spor'a konuştu.

Hedeflerinden bahseden Sadettin Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk" dedi.

Takımın motivasyonuna dair gelen soruya Sadettin Saran, "Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" cevabını verdi.

