Sadettin Saran: Hedef şampiyonluk!

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kafileyle birlikte Adana'ya giden Sadettin Saran, A Spor'a konuştu.
Hedeflerinden bahseden Sadettin Saran, "Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk" dedi.
Takımın motivasyonuna dair gelen soruya Sadettin Saran, "Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" cevabını verdi.
🗣️ Sadettin Saran: Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk. Motivasyonumuz gayet iyi.pic.twitter.com/klU8oU5sDU— Sabah Spor (@sabahspor) January 5, 2026