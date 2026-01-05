Son dakika haberi: Trabzonspor’da Arif Boşluk Konyaspor’a kiralandı!

Süper Lig'de 3.sırada yer alan Trabzonspor, ara transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili takım, 22 yaşındaki oyuncu Arif Boşluk'un Konyaspor'a kiralandığını duyurdu.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, Konyaspor'un bir kiralama bedeli ödemeyeceği ifade edilirken, oyuncunun tüm maliyetlerinin Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Öte yandan Arif Boşluk'un satın alma opsiyonunun 550 bin Euro olduğu ve sonraki satışından yüzde 15 pay hakkı bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor'da 48 maça çıkan Arif Boşluk, 1.938 dakika sahada kaldı ve 3 asist üretti.