Trabzonspor ve Samsunspor’dan Samet Akaydin yarışı

Çaykur Rizespor ve A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli ismi Samet Akaydin için Samsunspor ve Trabzonspor devreye girdi. Çaykur Rizespor da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde transfer dönemi resmen başlarken, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, Trabzonspor ve Samsunspor'un radarına girdi. İkinci yarı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli savunmacıyı kadrosuna görmek istediği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Samsunspor da Samet Akaydin'ın durumunu yakından takip ediyor.