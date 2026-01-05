Trabzonspor’un Galatasaray maçındaki golü ofsayta takıldı!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçta Cihan Aydın düdük çaldı. Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun 5. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Ernest Muçi'nin pasında savunma arkasına sarkan Felipe Augusto'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gittikten sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinde de pozisyondaki ofsayt kararı geçerlilik kazandı.

İşte Trabzonspor'un ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmayan gol pozisyonu:

