Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Gabriel Paulista’ya transfer izni verildi!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 23:34 Son Güncelleme: 6.01.2026 23:40

Beşiktaş, Gabriel Paulista’nın ayrılık kararı aldığını ve oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma talebi almıştı.

Gabriel Paulista'nın ayrılığı için Beşiktaş'tan transfer izni verildi. Brezilyalı futbolcunun ülkesine gittiği vurgulandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

