Beşiktaş’ta Gabriel Paulista’ya transfer izni verildi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma talebi almıştı.

Gabriel Paulista'nın ayrılığı için Beşiktaş'tan transfer izni verildi. Brezilyalı futbolcunun ülkesine gittiği vurgulandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.



Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."