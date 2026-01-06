Büyük maçların büyük hocası

G.Saray son 4 sezonda Okan Buruk yönetiminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Cimbom; F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile oynadığı son 26 maçın 16'sını kazanırken, 6 beraberlik ve sadece 4 yenilgi gördü. Büyük maçların %61'ini kazanan Okan Buruk, bu süreçte başarısını 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile taçlandırdı. Buruk, cumartesi akşamı G.Saray'ın başında 6. kupasını kaldırmaya çalışacak. Buruk maçın ardından ise kupa mesajı verdi: "Bizim için kupayı almak her zaman en büyük hedeftir. Finalde rakip kim olursa olsun hedefimiz belli."

G.ANTEP'TE YİNE KÜKREDİ

OKAN Buruk yönetiminde Gaziantep FK'yı geçen 3 sezonda deplasmanda hep mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yine Gaziantep Stadı'nda Türkiye Kupası finali ve Süper Kupa maçlarında Trabzonspor'u da devirmeyi başardı.

50 YIL SONRA RÖVANŞI ALDI

İki takım, eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-76'da bir kez karşılaşırken 2-1 ile gülen Trabzonspor olmuştu. Aslan 50 yıl sonra G.Antep'te rövanşı aldı.