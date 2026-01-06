CANLI | Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Tarafsız sahadaki müsabakaya Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Fenerbahçe – Samsunspor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstlenecek. VAR'da ise Alper Çetin görev alacak.
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Kritik müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Maçın canlı yayını ve canlı anlatımı anlık olarak haberimizde olacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Satka, Tomasson, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Eyüp Aydın, Holse, Mouandilmadji.
İLK FİNALİST GALATASARAY
Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalindeki ilk maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın final maçındaki rakibi Fenerbahçe – Samsunspor maçının galibi olacak.