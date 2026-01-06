Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 17:28 Son Güncelleme: 6.01.2026 17:45

CANLI | Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!

Turkcell Süper Kupa’nın yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakanın canlı yayını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Tarafsız sahadaki müsabakaya Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe – Samsunspor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstlenecek. VAR'da ise Alper Çetin görev alacak.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Kritik müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçın canlı yayını ve canlı anlatımı anlık olarak haberimizde olacak.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Satka, Tomasson, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Eyüp Aydın, Holse, Mouandilmadji.

İLK FİNALİST GALATASARAY

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalindeki ilk maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın final maçındaki rakibi Fenerbahçe – Samsunspor maçının galibi olacak.

FENERBAHÇE 9 KEZ KAZANDI

Tarihinde 9 kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki kupa özlemini bitirmek istiyor. Samsunspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği organizasyonda bir ilki yaşama amacında.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz