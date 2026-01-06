CANLI | Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!

TEDESCO'DAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.