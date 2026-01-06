CANLI | Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe - Samsunspor maçı!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Tarafsız sahadaki müsabakaya Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapıyor.
Fenerbahçe – Samsunspor maçında Ali Şansalan düdük çalıyor. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstleniyor. VAR'da ise Alper Çetin görev alıyor.
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.
Maçın canlı yayını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz!
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Holse, Ceesay, Mouandilmadji.
Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 (İlk yarı sona erdi)
Gol: 4' Kerem Aktürkoğlu
CANLI YAYIN:
TEDESCO'DAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.
MUSABA İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
F.BAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Fenerbahçe 1-0 Samsunspor