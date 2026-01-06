Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco’dan Galatasaray maçı mesajı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 22:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenice Tedesco, mücadele sonrası konuştu.

Galatasaray ile oynanacak final maçına değinen Domenico Tedesco, "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Yeni transfer Anthony Musaba'nın performansına dair soruya Domenico Tedesco şu cevabı verdi:

"Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar."

