Gözü kulağı Tavares’te

Siyah-beyazlılar sol bek konusunda Jaouen Hadjam ile bir süredir ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda ayağından sakatlık yaşadı. Hadjam ile ilgili alınan bilgilere göre sakatlığı 1.5-2 ay kadar sürecek. Bu durum Beşiktaş'ın hedeflerini değiştirdi.

SOUZA'DAN OLUMLU BİLGİ GELDİ ANCAK...

Vasco da Gama'dan Lucas Piton içinse sağlık raporları alındı ve inceleniyor. 25 yaşındaki bek, 1 ay süren diz sakatlığını atlattı, antrenmanlara başladı. Piton için Vasco da Gama'da da oynayan Josef de Souza'dan bilgi alındı. Souza olumlu referanslar verdi ancak soru işaretleri kalkmadı.

'ÖNCE YERİNİ DOLDURMALIYIZ'

Siyah-beyazlılar, takımın seviyesini artıracak en iyi seçeneği arıyor. Bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibiyle görüşmeyi gerçekleştirdi. Lazio'nun yazın 5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, sadece 10 müsabakada 533 dakika sahada kaldı. Son 4 maçta hiç süre bulamayan Tavares için Lazio yeşil ışık yaktı. Ancak İtalyan kulübü, "Önce yerini doldurmamız gerekiyor" dedi. Kartal şimdi Lazio'nun hamlesini bekliyor.

HARTMAN İÇİN NABIZ YOKLANDI

SOL bek listesi kabaran siyah-beyazlılar, İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İtalya'dan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Premier Lig ekibi Burnley forması giyen Quilindschy Hartman için nabız yokluyor. Kartal'ın 24 yaşındaki sol bek için İngiliz temsilcisine teklif sunacağı belirtildi. Genç futbolcu, sezon başında Feyenoord'dan 10 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Bu sezon 15 maça çıkan Hartman 4 asist yaptı. Hollanda Milli Takımı formasını da 5 kez giyen oyuncu 1 gol ve 1 asist kaydetti.