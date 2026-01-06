Kaleye Rui Silva hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, kadrosuna kaleci takviyesi yapmak için gaza bastı. Chelsea'den Filip Jörgensen ile ilgilenen Beşiktaş, Jörgensen'de olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşın alternatifini de belirledi.Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Silva'nın, Sporting ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Rui Silva, bu sezon Sporting Lizbon'da 21 maçta sahaya çıktı. Kalesinde 16 gol gören tecrübeli eldiven, 9 maçta ise ağlarını gole kapattı.