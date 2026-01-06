Kazanarak gücümüze güç katacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin kalitesine dikkat çeken İtalyan hoca, "Bu organizasyonda olduğumuz için mutluyuz" dedi ve "Samsunspor'a karşı 1 maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Thomas Reis harika bir iş çıkarıyor. Bizler için iyi bir test olacak. Hazırız" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

MUSABA İŞİN ÖNEMİNİN FARKINDA

"Kazanmak her zaman iyidir. Her zaman size yardımcı olur. İlk geldiğimizde söylemiştim, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey; galibiyetler. Buraya gelme sebebimiz kazanmak. Kazanmak ekstra bir güç olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz." Musaba'nın durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor."

AĞLAMAYI SEVEN BİR HOCA DEĞİLİM

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba ile ilgili, "Sadece Musaba'dan yoksun değiliz, birçok sakat oyuncumuz var" dedi. Ancak diğer oyunculara forma şansı doğduğunu vurgulayan Alman hoca, "Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Fenerbahçe yenilmeyen tek takım, zor bir maç bizi bekliyor" dedi. Geçen sezonki performanslarıyla buraya gelmeyi hak ettiklerini de belirten Reis, "Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.