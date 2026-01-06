Önce Galatasaray sonra Milli Takım

GENÇ takviyesi için Can Armando Güner ile anlaşan G.Saray, transferi bitirmek hedefiyle geri sayımda. 7 Ocak'ta 18 yaşına girecek olan Türk asıllı futbolcu, sarıkırmızılılarla her konuda anlaştı.Babası ile tesisleri gezen, İstanbul'da vakit geçiren Can, hem Alman hem de Arjantin genç milli takımlarında oynadı. Ancak oyuncunun, tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanmayı düşündüğü ve bu nedenle de G.Saray'ı çok istediği öğrenildi.