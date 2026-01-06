Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'a Rick van Drongelen'den kötü haber geldi.

Karadeniz ekibi, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Samsunspor açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.



Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.