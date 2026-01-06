Fenerbahçe, Süper Kupa’da finale yükseldi! Galatasaray ile rakip oldu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Tarafsız sahadaki müsabakaya Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçe – Samsunspor maçında Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstlendi. VAR'da ise Alper Çetin görev aldı. ATV ekranlarından yayınlanan mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 67'nci dakikada Jhon Duran kaydetti.

Samsunspor'da Makoumbou, 78'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Holse, Ceesay, Mouandilmadji.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

63. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Asensio'nun sol ayağıyla çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.



67. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musaba sağ ayağıyla içeri çevirdi. Kale önünde bulunan John Duran topa dokunarak filelere gönderdi. 2-0



78. dakikada Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağına yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



82. dakikada Asensio'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Skriniar ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan topu Yiğit Efe Demir boş kaleye gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.