Fenerbahçe, Süper Kupa’da finale yükseldi! Galatasaray ile rakip oldu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Tarafsız sahadaki müsabakaya Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yaptı.
Fenerbahçe – Samsunspor maçında Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal üstlendi. VAR'da ise Alper Çetin görev aldı. ATV ekranlarından yayınlanan mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 67'nci dakikada Jhon Duran kaydetti.
Samsunspor'da Makoumbou, 78'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Holse, Ceesay, Mouandilmadji.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
63. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Asensio'nun sol ayağıyla çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.
67. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musaba sağ ayağıyla içeri çevirdi. Kale önünde bulunan John Duran topa dokunarak filelere gönderdi. 2-0
78. dakikada Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağına yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
82. dakikada Asensio'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Skriniar ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan topu Yiğit Efe Demir boş kaleye gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
TEDESCO'DAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.
MUSABA İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
F.BAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Fenerbahçe 1-0 Samsunspor