Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Kupa: Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı açıklandı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 12:00

Süper Kupa: Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı açıklandı!

Fenerbahçe ve Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde görev alacak VAR hakemi açıklandı.

Süper Kupa: Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR’ı açıklandı!
  • ABONE OL

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın maç önü ve sonu gün boyu A Spor ekranlarında olacak.

Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da Mustafa Savranlar, AVAR2'de ise Suat Güz yer alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Kupa: Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz