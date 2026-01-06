Süper Kupa: Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR’ı açıklandı!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın maç önü ve sonu gün boyu A Spor ekranlarında olacak.

Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da Mustafa Savranlar, AVAR2'de ise Suat Güz yer alacak.